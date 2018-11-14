В Бурятии мужчина купил краденый телефон

Мужчина знал, что мобильник добыт преступным путём
В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который знал, что его друг похитил телефон, но всё равно купил его.
- Мужчина украл телефон в поезде. Его друг знал об этом, но всё равно купил его за 3 тысячи, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Против него возбуждено уголовного дела по ч. 1 ст. 175 УК России, предусматривающей уголовную ответственность за заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путём.
Санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
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