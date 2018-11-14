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В Иркутской области от причала оторвалась баржа

В Иркутской области от причала оторвалась баржа
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Следователи проводят проверку

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР проводится доследственная проверка по факту отрыва баржи МП 1392 от причальной стенки в Иркутской области.

По предварительным данным, 9 ноября около 9 часов утра в Западно-Грузовом районе города Усть-Кута из-за подъёма уровня воды и ледохода на реке Лена произошёл отрыв троса от причальной стенки. Из-за этого металлическая баржа МП 1392 сдвинулась. К счастью, обошлось без пострадавших.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщают в пресс-службе Следкома. 
 
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