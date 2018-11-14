У Забайкальцев изъяли мешки с марихуаной





В Ононском районе Забайкальского края полицейские изъяли у двух местных жителей крупные партии растительного наркотика в общей сложности более 17 килограммов марихуаны.Так, в ходе обыска на территории фермерской стоянки у 53-летнего жителя села Кубухай обнаружено и изъято почти 10 килограммов «травки». Мужчина хранил мешки с высушенной марихуаной в различных местах, в том числе в стоге сена.В результате обследования домовладения 29-летнего жителя села Нижний Цасучей полицейские обнаружили в сарае наркотические вещества и прекурсы. Всего было изъято больше семи килограммов марихуаны.В отношении обоих подозреваемых за незаконный оборот наркотиков возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ. Преступникам грозит до 10 лет колонии, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.