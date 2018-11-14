У жителя Иркутской области украли документы и деньги от продажи жилья





В адрес руководства ГУ МВД России по Иркутской области поступило обращение гражданина, который поблагодарил сотрудника отдела полиции № 4 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» за раскрытие кражи папки с документами и деньгами, полученных от продажи жилья.Житель села Мамоны Иркутского района искренне поблагодарил старшего оперуполномоченного уголовного розыска майора полиции Вячеслава Цвиркуна за профессионализм при раскрытии кражи.Преступление было совершено в прошлом году. У потерпевшего неизвестный украл имущество, причинив крупный материальный ущерб. После чего гражданин обратился за помощью в полицию.- Благодаря чётким, грамотным и умным действиям майора полиции преступление было раскрыто по горячим следам, а папка со всем содержимым в ней, возвращена мне. Такие сотрудники как он создают положительный имидж вашей службы и являются достойным примером для многих сотрудников полиции. Спасибо большое, - сказал мужчина.Между тем ранее Вячеслав Цвиркун помог женщине-инвалиду в розыске её верного четвероногого друга и помощника - собаки породы сибирский хаски, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.