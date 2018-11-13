В Новосибирске поймали мошенников, обирающих жителей Бурятии

Требуемые суммы варьировались от 10 до 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. Денежные средства от обманутых граждан подозреваемые получали путём переводов на банковские счета и абонентские номера.



В ходе обыска по месту жительства подозреваемых оперативники изъяли компьютерную технику, банковские карты, средства мобильной связи и сим-карты. В настоящее время сотрудники полиции установили причастность фигурантов к 19 эпизодам противоправной деятельности.









Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.