В Новосибирске поймали мошенников, обирающих жителей Бурятии

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области задержали двоих подозреваемых в совершении серии мошенничеств с использованием телефонной связи в отношении жителей республики Бурятия, Оренбургской, Курской и Архангельской областей.
Полицейские установили, что ранее неоднократно судимые 33-летний житель Новосибирска и 40-летний житель Кольцово, используя различные сотовые телефоны и сим-карты, путём случайного набора цифр звонили на стационарные телефоны граждан. Ответившим на телефонный звонок злоумышленники сообщали о том, что их родственник совершил тяжкое преступление, а затем просили перевести деньги, якобы за освобождение от уголовной ответственности.
Требуемые суммы варьировались от 10 до 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. Денежные средства от обманутых граждан подозреваемые получали путём переводов на банковские счета и абонентские номера.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемых оперативники изъяли компьютерную технику, банковские карты, средства мобильной связи и сим-карты. В настоящее время сотрудники полиции установили причастность фигурантов к 19 эпизодам противоправной деятельности.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.