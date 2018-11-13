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В Бурятии загрязняли почву химическими отходами

В Бурятии загрязняли почву химическими отходами
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Лекарства с истёкшим сроком годности закапывали прямо на территории филиала ветеринарии в Кяхте

Кяхтинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении начальника местного филиала Республиканского государственного учреждения ветеринарии «Бурятская республиканская станция по борьбе с болезнями животных» – главного государственного ветеринарного инспектора по Кяхтинскому району. 46-летняя женщина подозревается по ч. 2 ст. 247 УК РФ «Захоронение бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, повлекшие загрязнение окружающей среды».

По закону запрещается захоронение или размещение отходов на территориях городских и сельских поселений местах, естественных экологических систем и здоровья человека. Способы и порядок накопления, сбора и утилизации различных видов отходов предусмотрен определёнными санитарными нормами и правилами.

К лету 2016 года в Кяхтинском филиале республиканской станции по борьбе с болезнями животных накопились химические, биологические препараты и вещества с истекшим сроком годности, которые подлежали вывозу и утилизации. Однако в нарушение действующего законодательства, решив не утруждать себя соблюдением процедуры уничтожения бактериологических, химических веществ и отходов, начальник распорядилась выкопать на территории филиала, расположенного в городе Кяхта, большую яму, куда подчинённые скидали мешки, ампулы и флаконы.

- В них содержались вещества с компонентами меди, хлора и гексахлорциклогексана, а также бактерии бруцеллеза. После этого яму закопали. В последующем захороненные таким способом вещества и бактерии попали в почву и загрязнили её, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

После возбуждения уголовного дела в филиале провели мероприятия по очистке почвы – была произведена рекультивация земли на участке, где располагалась яма с отходами, то есть устранены последствия незаконного захоронения отходов.

- В связи с этим, с учётом категории преступления, которое относиться к преступлениям средней тяжести, с учётом положительных характеристик подозреваемой женщины, на основании мнения представителя потерпевшего, следствие пришло к выводу о возможности применить к начальнику филиала меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в соответствии с главой 51.1 Уголовно-процессуального кодекса России с прекращением уголовного дела, - уточняют в Следкоме.

В настоящее время после того, как была собрана полная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о прекращении уголовного преследования и применении к начальнику филиала меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
 
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