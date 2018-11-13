В республиканском МВД подвели итоги в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков
В Бурятии снизилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на 8,4% или на 112 преступлений. Об этом сообщила сегодня на брифинге Безъязыкова Наталья, начальник отделения межведомственного взаимодействия Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Бурятии.
- Снижение криминальной активности стало возможным благодаря направлению основных усилий органов внутренних дел на выявление квалифицированного состава наркопреступления, которые относятся к категории тяжких и особо тяжких. Всего зарегистрировано 661 такое преступление, что на 12 преступлений больше, чем за аналогичный период прошлого года, - рассказала Безъязыкова Наталья.
Также сотрудниками наркоконтроля был пресечён канал сбыта «синтетики» из Иркутской области в Бурятию. Люди через интернет пытались продать синтетический наркотик.
При этом нередко бывает, что наркотики продают под видом таблеток, лекарств, в том числе средств для похудения. В ведомстве призывают людей не приобретать никакие неизвестные вещества. При приобретении подобных веществ можно совершить наркопреступление.
Выявлено 9 наркопритонов, семь из которых на территории Улан-Удэ, два в Кяхтинском и Иволгинском районов. Только за ноябрь этого года сотрудниками выявлено два наркопритона на территории города. В ведомстве отмечают, что хозяевами наркопритонов были наркоманы, а приходили такие же к ним друзья и знакомые. В большинстве, это ранее судимые за незаконный оборот наркотиков.
В Бурятии прикрыли 9 наркопритонов
Происшествия, Фото:
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