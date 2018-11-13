В Иркутской области в провалившемся под лёд экскаваторе погиб мужчина



Лёд под тяжестью 32-тонного экскаватора проломился, техника ушла под воду на глубину около трёх метров. На момент происшествия в кабине экскаватора находился оператор, который, со слов очевидцев, выбраться не смог. Обстоятельства уточняются.







Минувшей ночью в городе Киренске, Киренского района в 15 метрах от берега провалился под лёд реки Лены автомобиль марки «Toyota Camry». Толщина льда была не более 10 сантиметров. Водителю удалось выбраться из тонущей иномарки. Он скрылся с места происшествия. Полицейские занимаются его поисками.







- Накануне здесь проводились работы по оборудованию пешего ледового перехода, на сегодня было запланировано его открытие. Сейчас невозможна его эксплуатация из-за разрушения льда автомобилем. Решается вопрос о переносе пешего ледового перехода в другое место, - сообщил главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов.



13 ноября в населённом пункте Чунский, Чунского района около 11 часов утра при проведении ремонтных работ возле автомобильного моста из-за неисправности двигателя в реку Чукша съехал экскаватор «Caterpillar». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.