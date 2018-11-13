У улан-удэнца нашли 3,5 кг марихуаны



Поздним вечером 11 ноября сотрудники ДПС на улице Покровской в Улан-Удэ остановили автомобиль. В багажнике машине полицейские обнаружили 3,5 кг марихуаны в двух мешках.



Как выяснилось, наркотики принадлежат одному из пассажиров – 34-летнему улан-удэнцу, который признался, что собрал коноплю неподалёку от Иволгинского района.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

