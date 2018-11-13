Возбуждено уголовное дело
В минувшую пятницу, 9 ноября в Улан-Удэ совершил суицид школьник. По предварительным данным, мальчик учился в четвёртом классе одной из гимназий города в Железнодорожном районе.
- По факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, в рамках которого будут установлены причины, побудившие его совершить самоубийство, - сообщили «Байкал-Dailу» в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Источники, близкие к ситуации, утверждают, что причиной трагедии могли стать проблемы с выполнением домашнего задания.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце апреля в Бурятии школьник покончил с собой из-за неразделённой любви. Мальчик публично объявил о суициде и попрощался с друзьями.
В Улан-Удэ покончил с собой ребёнок
Происшествия, Фото:
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