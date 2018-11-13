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Жители Иркутской области отдали мошенникам 320 тысяч

Жители Иркутской области отдали мошенникам 320 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Они пытались оформить кредит через интернет

Полиция просит граждан быть предельно внимательными при оформлении кредитов, в том числе те, что оформляются через интернет.

На днях жертвой аферистов стал 49-летний житель Слюдянки Иркутской области, который перевёл злоумышленникам почти 150 тысяч рублей. Как выяснилось, мужчине позвонил неизвестный и предложил оформить кредит. Для его получения мужчину уговорили пройти к банкомату и произвести несколько операций. С его счёта были украдены деньги, а телефон лже-работника финансовой организации стал недоступным.

В аналогичной ситуации оказалась 40-летняя жительница Иркутска. По телефону женщине сообщили, что ей одобрен кредит. Для его получения следует оплатить различные услуги банка. Несколькими переводами иркутянка направила на указанный ей счёт более 170 тысяч рублей, после чего телефон неизвестно оказался отключённым.

- Полиция настоятельно просит граждан ограничить переводы крупных денежных сумм на неизвестные банковские счета. Получение любых кредитов следует оформлять в офисах финансовых учреждений и всегда проверять сведения о так называемых выгодных условиях получения заёмных денежных средств, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
мошенничество
 
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