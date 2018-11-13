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Читинец украл из машины рюкзак с деньгами

Читинец украл из машины рюкзак с деньгами
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вор поджидал жертву возле магазина

В Чите из салона автомобиля мужчина украл рюкзак с деньгами и документами. Как оказалось, потерпевший припарковался у служебного входа магазина для выгрузки товара, не закрыв дверь. В этот момент вор проник в машину и забрал рюкзак.

Злоумышленника удалось задержать, им оказался 27-летний местный житель. Он признался, что поджидал грузовик возле магазина, так как их водители часто оставляют автомобили открытыми. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
кража
 
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