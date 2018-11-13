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Читинцы украли 70 канализационных люков

Читинцы украли 70 канализационных люков
Происшествия,  Фото:У МВД по Забайкальскому краю
Люки злоумышленники похищали ночью, а днём вывозили на продажу

С начала сентября в Чите была зарегистрирована серия краж металлических люков от канализационных колодцев, принадлежащих ресурсоснабжающим предприятиям города.

Группа из четверых человек в ночное время похищали канализационные люки с дворов в посёлке КСК, уносили в укромное место, а днём вывозили, чтобы продать. Их задержали полицейские с поличным, когда те приехали к месту хранения, чтобы погрузить и вывезти похищенные люки.


Всего на счету задержанных 11 краж. В общей сложности преступники похитил 70 металлических люков на сумму 250 тысяч рублей. Часть люков удалось обнаружить и изъять.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Организатор совершения преступлений арестован и помещён в изолятор временного содержания.

Полицейские проверяют задержанных на причастность к другим аналогичным кражам, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
кража
 
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