Читинцы украли 70 канализационных люков



С начала сентября в Чите была зарегистрирована серия краж металлических люков от канализационных колодцев, принадлежащих ресурсоснабжающим предприятиям города.



Группа из четверых человек в ночное время похищали канализационные люки с дворов в посёлке КСК, уносили в укромное место, а днём вывозили, чтобы продать. Их задержали полицейские с поличным, когда те приехали к месту хранения, чтобы погрузить и вывезти похищенные люки.





Всего на счету задержанных 11 краж. В общей сложности преступники похитил 70 металлических люков на сумму 250 тысяч рублей. Часть люков удалось обнаружить и изъять.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Организатор совершения преступлений арестован и помещён в изолятор временного содержания.Полицейские проверяют задержанных на причастность к другим аналогичным кражам, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.