В Забайкалье накрыли сеть игорных заведений









Азартные игры проводились с помощью ноутбуков, подключённых к интернету. Оба заведения принимали посетителей в круглосуточном режиме, однако попасть туда могли только проверенные игроки, которые были занесены в специальную клиентскую базу. Чтобы попасть внутрь заведений полицейским пришлось прибегнуть к помощи бойцов Росгвардии. Азартные игры проводились с помощью ноутбуков, подключённых к интернету. Оба заведения принимали посетителей в круглосуточном режиме, однако попасть туда могли только проверенные игроки, которые были занесены в специальную клиентскую базу. Чтобы попасть внутрь заведений полицейским пришлось прибегнуть к помощи бойцов Росгвардии.









Полицейские установили и задержали организатора игорного бизнеса – 32-летнего читинца и его шестерых помощников, которые обеспечивали работу клубов. В ходе проведения обысков в клубах полицейские изъяли больше 20 ноутбуков и другой техники, мебель, черновые записи администраторов и 100 тысяч наличных денег.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Злоумышленникам грозит до шести лет колонии, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Полицейские установили и задержали организатора игорного бизнеса – 32-летнего читинца и его шестерых помощников, которые обеспечивали работу клубов. В ходе проведения обысков в клубах полицейские изъяли больше 20 ноутбуков и другой техники, мебель, черновые записи администраторов и 100 тысяч наличных денег.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Злоумышленникам грозит до шести лет колонии, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.





В Забайкальском крае сотрудники полиции задержали подозреваемых, которые организовали работу незаконных игорных заведений.Стражи порядка выявили сеть незаконных игорных заведений, деятельность которых организовала группа местных жителей. Один из подпольных клубов работал под видом магазина автозапчастей, другой располагался в нежилом помещении, не имеющих никаких опознавательных вывесок.