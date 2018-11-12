В Иркутске пропала пенсионерка



На вид женщине 70-75 лет, рост 160-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы средней длины светло-русые, глаза зелёные. Была одета в куртку на замке ниже пояса, тёмно-серого цвета с капюшоном, штаны тёмно-синего цвета, шапку с козырьком розового цвета с бантиком сзади. На правом ухе носит слуховой аппарат.



Граждан, что-либо знающих о местонахождении Анастасии Демьяновны, просьба сообщить в ближайший отдел полиции по телефонам дежурных частей: 8 (3952) 216805, 8 (3952) 35-01-01, 35-64-10 либо 02, 112 - с мобильного телефона, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшую 77-летнюю Ремезову Анастасию Демьяновну. В полицию заявил сын разыскиваемой. Он сообщил, что 1 ноября пожилая женщина вышла из дома и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.