В Иркутске совершил экстренную посадку рейса Париж-Шанхай

Причину экстренной посадки выяснят французские техники



Причину задымления внутри самолёта, экстренно севшего в воскресенье в Иркутске, будут выяснять техники, прилетевшие из Франции резервным бортом, сообщает РИА Новости.



Boeing-777, выполнявший рейс Париж-Шанхай авиакомпании Air France, из-за задымления внутри самолёта изменил маршрут и экстренно сел в аэропорту Иркутска. На борту находились 282 человека - пассажиры и члены экипажа. Никто не пострадал. Им предоставили гостиницу под контролем пограничной службы.



Ночью в понедельник в Иркутск прибудет резервный борт авиакомпании, который должен доставить пассажиров в пункт назначения.



- На втором самолёте прибыли французские техники, которые будут устанавливать причину задымления. Пока они к работе не приступали, - сообщил собеседник агентства.



Он отметил, что резервный борт, скорее всего, отправится в Шанхай ночью во вторник.



- У нас уже сейчас все готово для отправки, но командир экипажа ещё не запрашивал о вылете. Поэтому время отправки рейса неизвестно, - добавил собеседник.

