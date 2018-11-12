Причину экстренной посадки выяснят французские техники
Причину задымления внутри самолёта, экстренно севшего в воскресенье в Иркутске, будут выяснять техники, прилетевшие из Франции резервным бортом, сообщает РИА Новости.
Boeing-777, выполнявший рейс Париж-Шанхай авиакомпании Air France, из-за задымления внутри самолёта изменил маршрут и экстренно сел в аэропорту Иркутска. На борту находились 282 человека - пассажиры и члены экипажа. Никто не пострадал. Им предоставили гостиницу под контролем пограничной службы.
Ночью в понедельник в Иркутск прибудет резервный борт авиакомпании, который должен доставить пассажиров в пункт назначения.
- На втором самолёте прибыли французские техники, которые будут устанавливать причину задымления. Пока они к работе не приступали, - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что резервный борт, скорее всего, отправится в Шанхай ночью во вторник.
- У нас уже сейчас все готово для отправки, но командир экипажа ещё не запрашивал о вылете. Поэтому время отправки рейса неизвестно, - добавил собеседник.
В Иркутске совершил экстренную посадку рейса Париж-Шанхай
Происшествия, Фото:
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