Стакан спиртосодержащей жидкости она продавала за 150 рублей
Органом предварительного расследования жительница Улан-Удэ обвинялась в хранении и сбыте спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Улан-удэнка купила у неизвестного не менее 1,25 литра спиртосодержащей жидкости, которую хранила дома для дальнейшей продажи. В один из дней подсудимая продала за 150 рублей 250 мл. этой жидкости.
Позже, в ходе осмотра квартиры у неё было изъят один литр спиртосодержащей жидкости.
- Спирт, который женщина незаконно хранила и часть которого сбыла, в соответствии являлся некачественной и опасной пищевой продукцией, не соответствующей требованиям нормативных документов, - сообщают в пресс-служба Железнодорожного районного суда.
В составе жидкости имелась примесь ацетона, в связи с чем не подлежала употреблению в пищу и реализации, а должен был утилизироваться.
Суд квалифицировал её действия ч. 1 ст. 238 УК РФ «Хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Женщина признана виновной. Её приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Приговор не вступил в законную силу.
Улан-удэнка продавала под видом спирта ацетон
Происшествия, Фото:
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