Улан-удэнка продавала под видом спирта ацетон

Стакан спиртосодержащей жидкости она продавала за 150 рублей



Органом предварительного расследования жительница Улан-Удэ обвинялась в хранении и сбыте спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.



Улан-удэнка купила у неизвестного не менее 1,25 литра спиртосодержащей жидкости, которую хранила дома для дальнейшей продажи. В один из дней подсудимая продала за 150 рублей 250 мл. этой жидкости.



Позже, в ходе осмотра квартиры у неё было изъят один литр спиртосодержащей жидкости.



- Спирт, который женщина незаконно хранила и часть которого сбыла, в соответствии являлся некачественной и опасной пищевой продукцией, не соответствующей требованиям нормативных документов, - сообщают в пресс-служба Железнодорожного районного суда.



В составе жидкости имелась примесь ацетона, в связи с чем не подлежала употреблению в пищу и реализации, а должен был утилизироваться.



Суд квалифицировал её действия ч. 1 ст. 238 УК РФ «Хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».



Женщина признана виновной. Её приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.



Приговор не вступил в законную силу.

