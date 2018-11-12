В Иркутске грабитель с ножом напал на пенсионерку



В Иркутске 7 ноября около 20 часов в подъезде дома, расположенного на улице Мамина Сибиряка, неизвестный с ножом потребовал 70-летнюю женщину дать ему 500 рублей или мобильный телефон.



После того, как злоумышленник убедился, что у пожилой женщины ничего нет, он скрылся в неизвестном направлении. Потерпевшая подробно описала внешность предполагаемого преступника.



В ходе комплекса проведённых оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам установили личность и задержали предполагаемого налётчика. Им оказался 30-летний ранее судимый житель Свердловского района областного центра.



В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

