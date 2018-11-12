В Бурятии юных воришек поймали на крыше вещевого рынка

Происшествия, Фото: Росгвардия республики

Сотрудники вневедомственной охраны застали на крыше трёх подростков



Вечером в посёлке Каменск Кабанского района сработала охранно-пожарная сигнализация в здании вещевого рынка. Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии обнаружила, что на крыше здания находятся трое подростков. Несовершеннолетние выдавили мансардное окно и пытались проникнуть на склад.



Наряд вневедомственной охраны заблокировал пути отхода и задержал нарушителей. Троих несовершеннолетних жителей Каменска доставили в отдел полиции для принятия правового решения. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии республики.

