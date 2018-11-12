Сотрудники вневедомственной охраны застали на крыше трёх подростков
Вечером в посёлке Каменск Кабанского района сработала охранно-пожарная сигнализация в здании вещевого рынка. Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии обнаружила, что на крыше здания находятся трое подростков. Несовершеннолетние выдавили мансардное окно и пытались проникнуть на склад.
Наряд вневедомственной охраны заблокировал пути отхода и задержал нарушителей. Троих несовершеннолетних жителей Каменска доставили в отдел полиции для принятия правового решения. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии республики.
В Бурятии юных воришек поймали на крыше вещевого рынка
Происшествия, Фото:
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