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На Байкале в Бурятии спасли тонущего охотника

На Байкале в Бурятии спасли тонущего охотника
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
В спасательной операции было задействовано 17 человек

Накануне, 11 ноября, в ГУ МЧС по Бурятии от оперативного дежурного Северобайкальского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда поступила информация о том, что спасатели выехали на спасение тонущего мужчины, находящегося на озере Байкал возле бухты Аяя.

По словам родственников, охотник на металлической лодке направился из посёлка Нижнеангарск в район мыса Биракан.

Спасатели незамедлительно выехали к предполагаемому месту бедствия охотника в 40 километрах от пункта постоянной дислокации. В связи с обледенением катера из-за сложных погодных условий и поднимающихся волн, спасателями было принято решение идти вдоль береговой линии.

- Из-за повторных обледенений катера и вероятности возврата спасателей в пункт постоянной дислокации, в 14:30 из посёлка Никола Иркутской области вылетел борт МИ-8 МЧС России со спасателями Никольское ПСП Байкальского ПСО на борту, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

В 15:25 спасателями Северобайкальского ПСП БПСО в 7 километрах от берега в местности Немнянка в удовлетворительном состоянии был обнаружен мужчина на перевёрнутой лодке, которому была оказана необходимая помощь. Пострадавшего доставили медикам в Северобайкальск.

Всего спасателями в сложнейших погодных условиях и было обследовано 392 квадратных километров по акватории озера. В спасательной операции было задействовано 17 человек, 4 единицы техники, в том числе МЧС России 10 человек, 2 единицы техники, в том числе борт МИ-8 МЧС России.
спасательная операция Байкал
 
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