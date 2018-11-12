В спасательной операции было задействовано 17 человек
Накануне, 11 ноября, в ГУ МЧС по Бурятии от оперативного дежурного Северобайкальского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда поступила информация о том, что спасатели выехали на спасение тонущего мужчины, находящегося на озере Байкал возле бухты Аяя.
По словам родственников, охотник на металлической лодке направился из посёлка Нижнеангарск в район мыса Биракан.
Спасатели незамедлительно выехали к предполагаемому месту бедствия охотника в 40 километрах от пункта постоянной дислокации. В связи с обледенением катера из-за сложных погодных условий и поднимающихся волн, спасателями было принято решение идти вдоль береговой линии.
- Из-за повторных обледенений катера и вероятности возврата спасателей в пункт постоянной дислокации, в 14:30 из посёлка Никола Иркутской области вылетел борт МИ-8 МЧС России со спасателями Никольское ПСП Байкальского ПСО на борту, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
В 15:25 спасателями Северобайкальского ПСП БПСО в 7 километрах от берега в местности Немнянка в удовлетворительном состоянии был обнаружен мужчина на перевёрнутой лодке, которому была оказана необходимая помощь. Пострадавшего доставили медикам в Северобайкальск.
Всего спасателями в сложнейших погодных условиях и было обследовано 392 квадратных километров по акватории озера. В спасательной операции было задействовано 17 человек, 4 единицы техники, в том числе МЧС России 10 человек, 2 единицы техники, в том числе борт МИ-8 МЧС России.
На Байкале в Бурятии спасли тонущего охотника
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В пожаре закоптился автомобиль «Опель»
В спасательной операции было задействовано 17 человек
Пожар произошёл в ДТН «Ранет»
Сгорели инструменты
Пострадавшего с переломом копчика госпитализировали
В результате столкновения машина оказалась разбита
Его задержали на улице Ботаническая
Они хотели вывезти его из республики
Авария произошла на Левом берегу
Она напала ночью
Водитель «Тойоты Короны» не уступил дорогу «Тойоте Королле». ФОТО
Хозяин долгое время отсутствовал
На разбой пошёл охранник
Местные жители почувствовали характерный запах
Его задержали сотрудники вневедомственной охраны