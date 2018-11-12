Пожар произошёл в ДТН «Ранет»
9 ноября в Улан-Удэ в ДНТ «Ранет» загорелся двухэтажный дачный дом. На момент прибытия первого подразделения горела крыша.
Огонь уничтожил крышу на площади 66 квадратных метров. Причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. Ущерб устанавливается.
Пламя потушили за 45 минут, на ликвидацию пожара было задействовано 15 человек и 5 единицы техники, сообщают оперативные службы города.
В Улан-Удэ сгорела крыша дачного дома
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В пожаре закоптился автомобиль «Опель»
В спасательной операции было задействовано 17 человек
Пожар произошёл в ДТН «Ранет»
Сгорели инструменты
Пострадавшего с переломом копчика госпитализировали
В результате столкновения машина оказалась разбита
Его задержали на улице Ботаническая
Они хотели вывезти его из республики
Авария произошла на Левом берегу
Она напала ночью
Водитель «Тойоты Короны» не уступил дорогу «Тойоте Королле». ФОТО
Хозяин долгое время отсутствовал
На разбой пошёл охранник
Местные жители почувствовали характерный запах
Его задержали сотрудники вневедомственной охраны