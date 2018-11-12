12 Ноября

11 Ноября

Популярное

В Улан-Удэ сгорела крыша дачного дома

В Улан-Удэ сгорела крыша дачного дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Пожар произошёл в ДТН «Ранет»

9 ноября в Улан-Удэ в ДНТ «Ранет» загорелся двухэтажный дачный дом. На момент прибытия первого подразделения горела крыша.

Огонь уничтожил крышу на площади 66 квадратных метров. Причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. Ущерб устанавливается.

Пламя потушили за 45 минут, на ликвидацию пожара было задействовано 15 человек и 5 единицы техники, сообщают оперативные службы города. 
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ выгорел гараж
В Улан-Удэ выгорел гараж
Происшествия, 12.11.2018
В пожаре закоптился автомобиль «Опель»
На Байкале в Бурятии спасли тонущего охотника
На Байкале в Бурятии спасли тонущего охотника
Происшествия, 12.11.2018
В спасательной операции было задействовано 17 человек  
В Улан-Удэ сгорела крыша дачного дома
В Улан-Удэ сгорела крыша дачного дома
Происшествия, 12.11.2018
Пожар произошёл в ДТН «Ранет»
Водитель «Ленд Крузера» сбил пешехода на «зебре» в Улан-Удэ
Водитель «Ленд Крузера» сбил пешехода на «зебре» в Улан-Удэ
Происшествия, 12.11.2018
Пострадавшего с переломом копчика госпитализировали 
В Улан-Удэ мусоровоз смял легковушку
В Улан-Удэ мусоровоз смял легковушку
Происшествия, 11.11.2018
В результате столкновения машина оказалась разбита
Улан-удэнца поймали на улице с гашишным маслом
Улан-удэнца поймали на улице с гашишным маслом
Происшествия, 11.11.2018
Его задержали на улице Ботаническая
В Бурятии двое друзей угнали микрогрузовик
В Бурятии двое друзей угнали микрогрузовик
Происшествия, 11.11.2018
Они хотели вывезти его из республики
В ДТП в центре Улан-Удэ водитель разбил голову
В ДТП в центре Улан-Удэ водитель разбил голову
Происшествия, 10.11.2018
Водитель «Тойоты Короны» не уступил дорогу «Тойоте Королле». ФОТО
15-летний школьник в Улан-Удэ обокрал дом
15-летний школьник в Улан-Удэ обокрал дом
Происшествия, 10.11.2018
Хозяин долгое время отсутствовал
В Ангарске прорвало газовую трубу
Происшествия, 10.11.2018
Местные жители почувствовали характерный запах
Житель Бурятии с марихуаной пытался спрятаться от росгвардейцев
Житель Бурятии с марихуаной пытался спрятаться от росгвардейцев
Происшествия, 10.11.2018
Его задержали сотрудники вневедомственной охраны

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^