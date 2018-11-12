В Улан-Удэ сгорела крыша дачного дома

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Пожар произошёл в ДТН «Ранет»



9 ноября в Улан-Удэ в ДНТ «Ранет» загорелся двухэтажный дачный дом. На момент прибытия первого подразделения горела крыша.



Огонь уничтожил крышу на площади 66 квадратных метров. Причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. Ущерб устанавливается.



Пламя потушили за 45 минут, на ликвидацию пожара было задействовано 15 человек и 5 единицы техники, сообщают оперативные службы города.

