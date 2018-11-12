Сгорели инструменты
В пятницу, 9 ноября, на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ в одиннадцатом часу утра вспыхнул вагончик, принадлежащий ООО «Сантехмет», арендатор ООО «Акватория».
На момент прибытия первого подразделения из вагончика шёл дым. Строение выгорело изнутри, сгорели инструменты.
Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей. Виновник устанавливает. Ущерб оценивается в 100 тысяч рублей.
Огонь потушили за 10 минут, на ликвидацию пожара было задействовано 4 человека и 1 единица техники, сообщают оперативные службы города.
В Улан-Удэ выгорел вагончик на 100 тысяч
Происшествия, Фото:
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