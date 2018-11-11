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В Бурятии двое друзей угнали микрогрузовик

В Бурятии двое друзей угнали микрогрузовик
Происшествия, 
Они хотели вывезти его из республики

Двое жителей посёлка Таксимо Муйского района Бурятии задержаны за хищение микрогрузовика «Киа Бонго» у односельчанина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ночью 22 октября молодые люди угнали микрогрузовик, так как ограда дома была открыта. Затем они пытались вывезти автомобиль за пределы региона для последующей продажи.

Задержанным 18 и 21 год, оба проживают в Таксимо, нигде не работают, имеют судимость, в том числе за аналогичное преступление.

В настоящее время один из друзей заключен под стражу, второй находится под домашним арестом.

Изъятая автомашина без повреждений возвращена хозяину.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». 
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