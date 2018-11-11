В Бурятии двое друзей угнали микрогрузовик

Они хотели вывезти его из республики



Двое жителей посёлка Таксимо Муйского района Бурятии задержаны за хищение микрогрузовика «Киа Бонго» у односельчанина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Ночью 22 октября молодые люди угнали микрогрузовик, так как ограда дома была открыта. Затем они пытались вывезти автомобиль за пределы региона для последующей продажи.



Задержанным 18 и 21 год, оба проживают в Таксимо, нигде не работают, имеют судимость, в том числе за аналогичное преступление.



В настоящее время один из друзей заключен под стражу, второй находится под домашним арестом.



Изъятая автомашина без повреждений возвращена хозяину.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража».

