Они хотели вывезти его из республики
Двое жителей посёлка Таксимо Муйского района Бурятии задержаны за хищение микрогрузовика «Киа Бонго» у односельчанина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Ночью 22 октября молодые люди угнали микрогрузовик, так как ограда дома была открыта. Затем они пытались вывезти автомобиль за пределы региона для последующей продажи.
Задержанным 18 и 21 год, оба проживают в Таксимо, нигде не работают, имеют судимость, в том числе за аналогичное преступление.
В настоящее время один из друзей заключен под стражу, второй находится под домашним арестом.
Изъятая автомашина без повреждений возвращена хозяину.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража».
В Бурятии двое друзей угнали микрогрузовик
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