Улан-удэнец с бутылкой из-под водки напал на пенсионерку

На разбой пошёл охранник



Днём 9 ноября в дом 60-летней пенсионерки в Улан-Удэ вломился неизвестный мужчина. Он был вооружён бутылкой из-под водки. Угрожая этим «оружием», мужчина схватил телевизор и ушёл. Ущерб был оценён в 7 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Пенсионерка обратилась в отдел полиции Октябрьского района. По «горячим следам» сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний житель Заиграевского района.



Мужчина не судим, работает охранником в одной из автозаправочных станций Улан-Удэ.



В настоящее время он задержан. Похищенный телевизор изъят. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса «Разбой».



