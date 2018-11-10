Местные жители почувствовали характерный запах
Утром 8 ноября в Ангарске произошла разгерметизация газовой трубы на улице Енисейской. Об этом сообщает ИА «Вафиан».
К месту неконтролируемого выхода газа прибыли все оперативные службы города. Экипажи ДПС перекрыли улицу для движения транспорта и пешеходов. Специалисты газовой службы частично перекрыли магистральный газопровод в юго-западной части Ангарска.
«Очевидцы отмечают, что в районе 33 микрорайона и 177 квартала чувствовался устойчивый запах. Место утечки обнаружили. Газовщики ждали, когда весь горючий компонент выйдет из системы, чтобы приступить к ремонтным работам», - уточняет «Вафиан».
В Ангарске прорвало газовую трубу
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