В Ангарске прорвало газовую трубу

Местные жители почувствовали характерный запах



Утром 8 ноября в Ангарске произошла разгерметизация газовой трубы на улице Енисейской. Об этом сообщает ИА «Вафиан».



К месту неконтролируемого выхода газа прибыли все оперативные службы города. Экипажи ДПС перекрыли улицу для движения транспорта и пешеходов. Специалисты газовой службы частично перекрыли магистральный газопровод в юго-западной части Ангарска.



«Очевидцы отмечают, что в районе 33 микрорайона и 177 квартала чувствовался устойчивый запах. Место утечки обнаружили. Газовщики ждали, когда весь горючий компонент выйдет из системы, чтобы приступить к ремонтным работам», - уточняет «Вафиан».

