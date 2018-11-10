Пожар произошёл в пятницу
9 ноября в ДНТ «Ранет» в Улан-Удэ произошёл пожар. В шестом часу вечера загорелся 2-этажный брусовой дом, расположенный во 2 квартале.
На момент прибытия первого подразделения пожарных вовсю горела крыша дома.
В результате огонь уничтожил крышу на площади 66 кв.м.
Причиной пожара названо неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. Ущерб устанавливается, сообщают оперативные службы города.
В Улан-Удэ горел дом в ДНТ
Происшествия, Фото:
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