В Улан-Удэ горел дом в ДНТ

Пожар произошёл в пятницу



9 ноября в ДНТ «Ранет» в Улан-Удэ произошёл пожар. В шестом часу вечера загорелся 2-этажный брусовой дом, расположенный во 2 квартале.



На момент прибытия первого подразделения пожарных вовсю горела крыша дома.



В результате огонь уничтожил крышу на площади 66 кв.м.



Причиной пожара названо неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. Ущерб устанавливается, сообщают оперативные службы города.





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