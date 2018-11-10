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В Улан-Удэ горел дом в ДНТ

В Улан-Удэ горел дом в ДНТ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожар произошёл в пятницу

9 ноября в ДНТ «Ранет» в Улан-Удэ произошёл пожар. В шестом часу вечера загорелся 2-этажный брусовой дом, расположенный во 2 квартале.

На момент прибытия первого подразделения пожарных вовсю горела крыша дома.

В результате огонь уничтожил крышу на площади 66 кв.м.

Причиной пожара названо неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. Ущерб устанавливается, сообщают оперативные службы города.

пожар
 
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