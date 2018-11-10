В свободное от службы время автоинспекторы вовремя пришли на помощь гражданину
В Могочинском районе сотрудники Госавтоинспекции лейтенант полиции Андрей Беликов и младший сержант
полиции Игорь Барабашевский в свободное от службы время решили поехать на рыбалку. Выезжая из посёлка Ключевский, они увидели, как над домами поднимается столб дыма. Полицейские поняли, что в одном из дворов произошло возгорание и поехали по улицам, чтобы обнаружить его источник.
Автоинспекторы оперативно отыскали дом, из окон которого вырывались густые клубы дыма. Жилое помещение было сильно задымлено. Сотрудники ГИБДД без промедления вошли в заполненное дымом помещение и стали осматривать комнаты. Им приходилось низко пригибаться к полу, чтобы не наглотаться едкого дыма.
На диване они увидели пожилого мужчину, который был без сознания, и на руках вынесли его на улицу. Как оказалось, гражданин уснул с непотушенной сигаретой, от которой начала тлеть обшивка дивана, а затем загорелась. Благодаря оперативной помощи, 60-летний мужчина остался жив, а прибывшие чуть позже пожарные спасли и его имущество, потушив возгорание.
Гражданин был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время угрозы его жизни нет, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
На пожаре в Забайкалье сотрудники ГИБДД вынесли мужчину без сознания
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 10.11.2018
В свободное от службы время автоинспекторы вовремя пришли на помощь гражданину
Также он хватался за кобуру с пистолетом
«Скорую» и полицию пришлось вызывать священнослужителям
Погибла мать с двумя детьми
Злоумышленник спилил 27 деревьев
От холодной воды обрушилась грунтовая дорога
Это уже десятая трагедия за последнее время
Мужчина воспользовался моментом на дружеских посиделках
Следователи проводят проверку
Причинённый бюджету ущерб составил более двух миллионов
Нарушитель сопротивлялся и даже оторвал погон у инспектора
Он держал в руках зажигалку и угрожал работникам
Злоумышленник также стащил телефон из машины
В момент совершения ДТП водитель был пьян
Злоумышленник проник в гараж с имуществом