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На пожаре в Забайкалье сотрудники ГИБДД вынесли мужчину без сознания

На пожаре в Забайкалье сотрудники ГИБДД вынесли мужчину без сознания
Происшествия, 
В свободное от службы время автоинспекторы вовремя пришли на помощь гражданину

В Могочинском районе сотрудники Госавтоинспекции лейтенант полиции Андрей Беликов и младший сержант
полиции Игорь Барабашевский в свободное от службы время решили поехать на рыбалку. Выезжая из посёлка Ключевский, они увидели, как над домами поднимается столб дыма. Полицейские поняли, что в одном из дворов произошло возгорание и поехали по улицам, чтобы обнаружить его источник.

Автоинспекторы оперативно отыскали дом, из окон которого вырывались густые клубы дыма. Жилое помещение было сильно задымлено. Сотрудники ГИБДД без промедления вошли в заполненное дымом помещение и стали осматривать комнаты. Им приходилось низко пригибаться к полу, чтобы не наглотаться едкого дыма.

На диване они увидели пожилого мужчину, который был без сознания, и на руках вынесли его на улицу. Как оказалось, гражданин уснул с непотушенной сигаретой, от которой начала тлеть обшивка дивана, а затем загорелась. Благодаря оперативной помощи, 60-летний мужчина остался жив, а прибывшие чуть позже пожарные спасли и его имущество, потушив возгорание.

Гражданин был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время угрозы его жизни нет, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

пожар
 
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