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В Улан-Удэ произошло убийство в дацане

В Улан-Удэ произошло убийство в дацане
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
«Скорую» и полицию пришлось вызывать священнослужителям

Вечером 4 ноября в жилом на территории одного из дацанов в Улан-Удэ был убит 39-летний мужчина. В преступлении подозревается 41-летний брат покойного. Мужчины вместе подрабатывали в дацане на стройке храма, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, оба брата в последнее время занимались бродяжничеством, постоянного места жительства не имели. Два месяца назад они обратились в республиканский центр социальной адаптации «Шанс» и попросили помочь им восстановить потерянные паспорта.

На период восстановления документов работники центра «Шанс» направили братьев в дацан, где требовались разнорабочие на строительстве храмового комплекса. На территории дацана мужчинам выделили домик, где они поселились и приступили к работам.

4 ноября, в выходной день, братья покинули дацан, вернулись под вечер, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Они прошли в свой домик, но уже через несколько минут оттуда выскочил старший из мужчин, который взбудораженно сообщил, что младший брат умер.

Священнослужители поспешили в домик, где, действительно, обнаружили на полу окровавленное тело. На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи и полицию.

Старший брат не пытался скрыться и был задержан на месте происшествия. На его штанах и обуви найдены следы крови; рядом с телом обнаружено орудие преступления – кухонный нож.

- Мужчина пока не даёт показания о причинах расправы над родственником. По одной из версий, между братьями произошла обычная бытовая ссора, которая на фоне алкогольного опьянения переросла в потасовку и поножовщину, - уточняют в Следственном управлении.

В отношении подозреваемого мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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