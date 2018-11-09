В Иркутской области с рельсов сошёл вагон

Следователи проводят проверку
7 ноября около 14:30 на станции «Лена-Восточная» в Усть-Кутском районе во время разгрузки песка произошёл сход грузового вагона с пути не общего пользования.
В результате схода пострадавших нет. Проводятся восстановительные работы.
В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского Следственного управления на транспорте СКР.
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