В Иркутской области с рельсов сошёл вагон



7 ноября около 14:30 на станции «Лена-Восточная» в Усть-Кутском районе во время разгрузки песка произошёл сход грузового вагона с пути не общего пользования.



В результате схода пострадавших нет. Проводятся восстановительные работы.



В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского Следственного управления на транспорте СКР.

