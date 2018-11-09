Читинец украл барсетку у пенсионера



Полицейским удалось задержать 27-летнего читинца, подозреваемого в кражах. Похищенные вещи изъяли и вернули владельцам. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



В одном из кафе Читы у 70-летнего мужчины украли барсетку. В ней находились деньги, документы, банковские карты и сотовый телефон. Также спустя несколько дней в полицию с обращением о краже сотового телефона, из салона иномарки заявил 26-летний мужчина. В обоих случаях очевидцы описывали одного и того же злоумышленника.