Усольчанину дали 3 года колонии за сбитого насмерть ребёнка



Водителем автомобиля оказался 30-летний усольчанин, вину он признал полностью. Суд приговорил его к трём годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, осужденный лишён водительских прав на два года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Иркутской области.



В селе Новожилкино 14 июля пьяный водитель насмерть сбил 5-летнего ребёнка. Мужчина вылетел на полосу встречного движения, а затем на обочину, где и зацепил мальчика. В результате ДТП потерпевший скончался в больнице.