Усольчанину дали 3 года колонии за сбитого насмерть ребёнка

В момент совершения ДТП водитель был пьян
В селе Новожилкино 14 июля пьяный водитель насмерть сбил 5-летнего ребёнка. Мужчина вылетел на полосу встречного движения, а затем на обочину, где и зацепил мальчика. В результате ДТП потерпевший скончался в больнице.
Водителем автомобиля оказался 30-летний усольчанин, вину он признал полностью. Суд приговорил его к трём годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, осужденный лишён водительских прав на два года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Иркутской области.
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