Забайкальца обчистил собственный внук



Позднее преступника всё же удалось установить – им оказался внук потерпевшего, который воспользовался ключами. Он знал, где родственник хранит их – проник в гараж и похитил имущество. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



В Забайкальском крае в Тунгокоченском районе в селе Халтуй, у мужчины из гаража на придомовом участке украли более 40 тысяч рублей, а также 40 литров бензина, 4 литра моторного масла и 5 литров тосола. Полицейские следов взлома не обнаружили.