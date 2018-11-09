Забайкальца обчистил собственный внук

Злоумышленник проник в гараж с имуществом
В Забайкальском крае в Тунгокоченском районе в селе Халтуй, у мужчины из гаража на придомовом участке украли более 40 тысяч рублей, а также 40 литров бензина, 4 литра моторного масла и 5 литров тосола. Полицейские следов взлома не обнаружили.
Позднее преступника всё же удалось установить – им оказался внук потерпевшего, который воспользовался ключами. Он знал, где родственник хранит их – проник в гараж и похитил имущество. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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