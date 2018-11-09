В Братске ввели особый противопожарный режим



На территории города пройдут противопожарные рейды, а также будет усилена разъяснительная работа с жителями. Работа администрации по принятию мер для стабилизации обстановки с пожарами будет взята на особый контроль.



- В Иркутской области по различным программам дома неблагополучных, малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных граждан, составляющих группу риска, оборудуются датчиками раннего обнаружения пожара. Работа администрации в этом направлении должна быть в приоритете, - добавил начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.



С начала ноября в городе Братске было зарегистрировано 11 пожаров, за аналогичный период прошлого года – 4 пожара, на которых погибли четыре человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

- Создан постоянно действующий оперативный штаб в составе представителей городской администрации, пожарной охраны, правоохранительных органов, центра по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, - сообщил мэр города Братска Сергей Серебренников.