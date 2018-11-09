В Улан-Удэ отца троих детей осудили за угон

Рецидивист пытался обжаловать приговор, но не смог



Улан-удэнец в сентябре 2016 года стащил из кармана знакомого ключи от его автомобиля «ВАЗ-21061». Выйдя из дома, открыл ключом дверь автомобиля, сел за руль и уехал.



- От подсудимого поступило ходатайство о проведении судебного заседания в особом порядке, постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, - уточняют в пресс-службе Советского районного суда.



Суд квалифицировал действия мужчины по ч.1 ст. 166 УК РФ «Угон».



В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл признание вины, раскаяние в содеянном, способствование расследованию преступления. Также суд учёл наличие троих малолетних детей, болезненное состояние здоровья его и его близких родственников, беременность гражданской супруги, а также принесение извинений потерпевшему.



Обстоятельством, отягчающим наказание, был рецидив преступлений. Суд признал мужчину виновным и приговорил к двум годам колонии строгого режима.



Посчитав назначенное наказание чрезмерно суровым, осуждённый и его защитник обжаловали приговор в Верховном суде Бурятии, однако приговор оставили без изменений, жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

