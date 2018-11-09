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В Улан-Удэ отца троих детей осудили за угон

В Улан-Удэ отца троих детей осудили за угон
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Рецидивист пытался обжаловать приговор, но не смог

Улан-удэнец в сентябре 2016 года стащил из кармана знакомого ключи от его автомобиля «ВАЗ-21061». Выйдя из дома, открыл ключом дверь автомобиля, сел за руль и уехал.

- От подсудимого поступило ходатайство о проведении судебного заседания в особом порядке, постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, - уточняют в пресс-службе Советского районного суда.

Суд квалифицировал действия мужчины по ч.1 ст. 166 УК РФ «Угон».

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл признание вины, раскаяние в содеянном, способствование расследованию преступления. Также суд учёл наличие троих малолетних детей, болезненное состояние здоровья его и его близких родственников, беременность гражданской супруги, а также принесение извинений потерпевшему.

Обстоятельством, отягчающим наказание, был рецидив преступлений. Суд признал мужчину виновным и приговорил к двум годам колонии строгого режима.

Посчитав назначенное наказание чрезмерно суровым, осуждённый и его защитник обжаловали приговор в Верховном суде Бурятии, однако приговор оставили без изменений, жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.
суд угон
 
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