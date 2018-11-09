«Чёрному лесорубу» в Бурятии отменили миллионный штраф

Вместо этого, мужчину приговорили к исправительным работам



24 октября 2018 года Бичурским районным судом Бурятии рассмотрено представление районного отдела судебных приставов о замене осуждённому уголовного наказания в виде штрафа другим видом наказания.



9 марта 2016 года мужчину осудили по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» и назначили крупный штраф в размере одного миллиона рублей. Приговор вступил в законную силу 22 марта 2016 года. Однако он не выплачивал штраф.



Тогда было решено изменить ему наказание. «Чёрного лесоруба» приговорили к 1 году и 8 месяцам исправительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства.



Постановление вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.

