Вместо этого, мужчину приговорили к исправительным работам
24 октября 2018 года Бичурским районным судом Бурятии рассмотрено представление районного отдела судебных приставов о замене осуждённому уголовного наказания в виде штрафа другим видом наказания.
9 марта 2016 года мужчину осудили по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» и назначили крупный штраф в размере одного миллиона рублей. Приговор вступил в законную силу 22 марта 2016 года. Однако он не выплачивал штраф.
Тогда было решено изменить ему наказание. «Чёрного лесоруба» приговорили к 1 году и 8 месяцам исправительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства.
Постановление вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.
«Чёрному лесорубу» в Бурятии отменили миллионный штраф
Происшествия, Фото:
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