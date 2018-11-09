На трассе в Бурятии сгорел автомобиль

Пожар потушили за 15 минут
Накануне, 8 ноября, в 18:10 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. В селе Сосновоозёрское Еравнинского района Бурятии на 10 километре трассы «Улан-Удэ-Романовка» горел автомобиль.
Огонь полностью уничтожил машину. Пожар был ликвидирован в 18:24. На ликвидацию пожара было задействовано два человека и одна единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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