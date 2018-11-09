В Улан-Удэ горела баня

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Причиной возгорания стало неправильная эксплуатация печей



Накануне, 8 ноября, в Улан-Удэ на переулке Герцена загорелась баня. На момент прибытия первого подразделения горела крыша и стены внутри бани.



В результате пожара огнём повреждена крыша и стены внутри строения. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Виновник и ущерб устанавливаются.



Огонь потушили за 15 минут, на ликвидацию было задействовано 5 человек и 2 единицы техники, сообщают оперативные службы города.



