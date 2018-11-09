Причиной возгорания стало неправильная эксплуатация печей
Накануне, 8 ноября, в Улан-Удэ на переулке Герцена загорелась баня. На момент прибытия первого подразделения горела крыша и стены внутри бани.
В результате пожара огнём повреждена крыша и стены внутри строения. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Виновник и ущерб устанавливаются.
Огонь потушили за 15 минут, на ликвидацию было задействовано 5 человек и 2 единицы техники, сообщают оперативные службы города.
В Улан-Удэ горела баня
Происшествия, Фото:
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