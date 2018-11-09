Погибшие родственники были инвалидами
Верховный суд Бурятии вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Заиграевского района. Он осуждён по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».
Судом установлено, что мужчина убил своего отца, инвалида 1 группы, и брата, инвалида детства.
Его приговорили к 15 годам лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщают в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жителя Бурятии осудили за убийство отца и брата
Происшествия, Фото:
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