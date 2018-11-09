Жителя Бурятии осудили за убийство отца и брата

Погибшие родственники были инвалидами



Верховный суд Бурятии вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Заиграевского района. Он осуждён по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».



Судом установлено, что мужчина убил своего отца, инвалида 1 группы, и брата, инвалида детства.



Его приговорили к 15 годам лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщают в пресс-службе республиканской прокуратуры.

