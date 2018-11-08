Читинец угнал автомобиль

Заметив полицейских, злоумышленник пытался скрыться
В Чите у мужчины угнали автомобиль марки «ВАЗ 2107». Недалеко от места происшествия наряд ДПС в ходе патрулирования территории обнаружил транспорт. Злоумышленником оказался 26-летний читинец. Заметив полицейских, он сбежал, но был задержан.
Молодого человека доставили в отдел полиции, однако вину он не признавал. Полицейским удалось установить очевидцев преступления, которые рассказали о том, как подозреваемый вскрывал машину и пытался уехать на ней. Под тяжестью улик задержанный признался в угоне.
В отношении читинца возбуждено уголовное дело. Машину вернули хозяйке в технически исправном состоянии, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Заметив полицейских, злоумышленник пытался скрыться
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