Читинец угнал автомобиль



Молодого человека доставили в отдел полиции, однако вину он не признавал. Полицейским удалось установить очевидцев преступления, которые рассказали о том, как подозреваемый вскрывал машину и пытался уехать на ней. Под тяжестью улик задержанный признался в угоне.



В отношении читинца возбуждено уголовное дело. Машину вернули хозяйке в технически исправном состоянии, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



В Чите у мужчины угнали автомобиль марки «ВАЗ 2107». Недалеко от места происшествия наряд ДПС в ходе патрулирования территории обнаружил транспорт. Злоумышленником оказался 26-летний читинец. Заметив полицейских, он сбежал, но был задержан.