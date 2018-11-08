В Бурятии за сутки произошло 3 пожара



Около 21 часов вечера того же дня на улице Свободная Октябрьского района загорелся дом. Огнём уничтожило крышу и мансардный этаж дома на площади 72 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.



Уже в двенадцатом часу ночи на пульт пожарной охраны поступил сигнал о возгорании бани в селе Хоринск. Пожарные прибыли на место менее чем за 5 минут. На момент прибытия первого подразделения шёл дым из-под крыши бани. Огнём повреждено потолочное перекрытие объекта на площади четырёх квадратных метров.



В последних двух случаях причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и электроотопительных приборов и устройств.



- С наступлением отопительного сезона основные причины пожаров – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и электроотопительных приборов. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступку. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический лист размерами не менее 50 на 70 сантиметров, - сообщают Специалисты МЧС России.



Меры безопасности



Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Чтобы не допустить перекала печи рекомендуется топить её два - три раза в день и не более чем по полтора часа.



За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.



С наступлением минусовых температур опасно обмерзание дымоходов, которое может привести к нарушению вентиляции жилых помещений. В зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов с целью предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов. Владельцы домов обязаны проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги.



При обнаружении пожара или признаков горения незамедлительно сообщите об этом на телефон пожарно-спасательной службы «101». До приезда пожарных примите по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.



В Улан-Удэ в половину первого ночи 7 ноября на улице Жердева Октябрьского района Улан-Удэ загорелась квартира в жилом двухэтажном доме. Огнём повреждена наружная стена дома и окно на общей площади 3 квадратных метра. Дознаватели МЧС рассматривают поджог, как одну из основных причин пожара. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.