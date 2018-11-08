Сторож бил рыбаков ножом и кувалдой
Перед Верховным судом Бурятии предстанет 63-летний сторож гостевого домика на побережье Гусиного озера. Мужчина обвиняется в убийстве двух рыбаков, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», двойное убийство произошло в марте 2018 года.
Двое мужчин, 36 и 64 лет, приехали из Улан-Удэ на Гусиное озеро на рыбалку. В течение дня они рыбачили на льду, а под вечер решили съездить к дачным домам, расположенным на побережье в местности Генеральские дачи, где уже бывали в прошлом году.
Подъехав к вагончику, в котором проживал незнакомый им сторож, рыбаки попросили погреться внутри и перекусить. Поужинав и выпив спиртного, рыбаки стали собираться обратно к своей машине и напоследок попросили у сторожа доски, чтобы подложить под колеса машины, если автомобиль застрянет в снегу. Но хозяин вагончика отказал и беспричинно нагрубил, из-за чего между ними произошла ссора. Один из рыбаков ударил кулаком по голове сторожа.
В ответ сторож схватил со стола нож, которым поочередно нанёс рыбакам удары в шею и грудь, а затем добил их ударами кувалды.
Сторож не стал убегать, так как понял, что не сможет дойти до ближайшего населенного пункта несколько километров по глубокому снегу. Он позвонил знакомой и рассказал об убийстве. Женщина перезвонила в полицию, после чего к месту выехала следственно-оперативная группа.
- В настоящее время в ходе проведенного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в Следственном управлении.
В Бурятии будут судить убийцу двух рыбаков
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