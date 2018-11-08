Забайкалец перевёл мошенникам деньги за аренду квартиры в Москве



Кроме того, жительнице Краснокаменска позвонил мужчина, который представился её братом. Лже-родственник сообщил, что стал виновником преступления и для его освобождения ему требуется 30 тысяч рублей. Не проверив информацию, испуганная женщина перевела деньги.



По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Принимаются меры по установлению подозреваемых. Полицейские убедительно просят не поддаваться на уловки мошенников. Не следует переводить деньги неустановленным лицам.



Также в минувшие сутки читинка перевела злоумышленникам 7 тысяч рублей за найм квартиры в Чите. Сотрудники полиции установили, что номер злоумышленников зарегистрирован в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.