Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Ноября

07 Ноября

Популярное

В Иркутской области из мести подожгли магазин

В Иркутской области из мести подожгли магазин
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Успела выгореть только входная дверь

5 ноября в селе Новоленино Нукутского района полицейские с поличным задержали пятерых мужчин, которые подожгли местный магазин, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Ранее в полицию поступила информация о готовящемся поджоге. Позже полицейским удалось задержать с поличным поджигателей.

Поджог мог быть совершён на почве давнего конфликта с владельцем торговой точки.



Благодаря своевременному вызову пожарных возгорание удалось потушить и не допустить более тяжких последствий. В результате огнём повреждена только входная дверь.

На месте происшествия нашли две пластиковые бутылки, наполненные легковоспламеняющейся жидкостью, а также перчатки и медицинские маски.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 с.167 УК РФ «Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Поджог
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области из мести подожгли магазин
В Иркутской области из мести подожгли магазин
Происшествия, 08.11.2018
Успела выгореть только входная дверь
В Бурятии мужчина погиб в подвале администрации
В Бурятии мужчина погиб в подвале администрации
Происшествия, 08.11.2018
Пожить здесь ему разрешила лично глава посёлка  
В Чите вор дважды похитил одну и ту же стиральную машину
В Чите вор дважды похитил одну и ту же стиральную машину
Происшествия, 08.11.2018
Машинка принадлежала хозяйке арендованной квартиры
Под Иркутском произошёл крупный пожар в мебельном цехе
Под Иркутском произошёл крупный пожар в мебельном цехе
Происшествия, 08.11.2018
Из здания вынесли 12 кислородных и углекислотных баллонов
В Улан-Удэ на улице поймали наркоманов
В Улан-Удэ на улице поймали наркоманов
Происшествия, 08.11.2018
Возбуждены административные и уголовные дела
Житель Бурятии стащил заготовки у дачников
Житель Бурятии стащил заготовки у дачников
Происшествия, 08.11.2018
Среди украденного также были электроплита и металлические трубы
Улан-удэнец украл цепи с колёс «КамАЗа»
Улан-удэнец украл цепи с колёс «КамАЗа»
Происшествия, 08.11.2018
Кража произошла на охраняемой автостоянке
В Забайкалье бизнесвумен оштрафовали на полмиллиона за поддельный алкоголь
В Забайкалье бизнесвумен оштрафовали на полмиллиона за поддельный алкоголь
Происшествия, 08.11.2018
У себя на складе она хранила спиртные напитки без документов
Улан-удэнец украл кошелёк у перепуганной девушки
Улан-удэнец украл кошелёк у перепуганной девушки
Происшествия, 08.11.2018
Успокаивая горожанку, юноша стащил кошелёк из куртки
У «чёрного лесоруба» в Бурятии изъяли бензопилу и трактор
У «чёрного лесоруба» в Бурятии изъяли бензопилу и трактор
Происшествия, 08.11.2018
Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности
У забайкальца нашли гашишное масло
У забайкальца нашли гашишное масло
Происшествия, 08.11.2018
Наркотик был смешан с табаком
На пожаре в Братске погибла женщина с двумя детьми
На пожаре в Братске погибла женщина с двумя детьми
Происшествия, 08.11.2018
В городе собираются ввести особы противопожарный режим
В Иркутске подросток ограбил посетителя кафе
В Иркутске подросток ограбил посетителя кафе
Происшествия, 08.11.2018
Юноша представился сотрудником заведения и обманул студента

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^