В Иркутской области из мести подожгли магазин

Ранее в полицию поступила информация о готовящемся поджоге. Позже полицейским удалось задержать с поличным поджигателей.



Поджог мог быть совершён на почве давнего конфликта с владельцем торговой точки.











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5 ноября в селе Новоленино Нукутского района полицейские с поличным задержали пятерых мужчин, которые подожгли местный магазин, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.Благодаря своевременному вызову пожарных возгорание удалось потушить и не допустить более тяжких последствий. В результате огнём повреждена только входная дверь.На месте происшествия нашли две пластиковые бутылки, наполненные легковоспламеняющейся жидкостью, а также перчатки и медицинские маски.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 с.167 УК РФ «Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества».