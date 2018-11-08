Среди украденного также были электроплита и металлические трубы
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Заиграевскому району Бурятии задержали подозреваемого в серии краж в дачном товариществе.
Уже установлена причастность 33-летнего мужчины к трём кражам. Среди украденного - электроплита, металлические трубы, заготовки на зиму (15 банок).
Злоумышленник, проживавший в ДНТ, был задержан оперативниками в селе Селендума Селенгинского района, куда уехал к родителям. Он неоднократно судим за имущественные преступления, в сентябре был осуждён за кражу к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно, но так и не сделал должных выводов.
Возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста, сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии стащил заготовки у дачников
Происшествия, Фото:
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