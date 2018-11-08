Улан-удэнец украл цепи с колёс «КамАЗа»

Кража произошла на охраняемой автостоянке



Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу с территории охраняемой автостоянки в Октябрьском районе в Улан-Удэ.



По подозрению в преступления задержан ранее он привлекавшийся к уголовной ответственности 36-летний местный житель. Мужчина украл с колёс «КамАЗа» четыре цепи противоскольжения. Ущерб составил восемь тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

