Кража произошла на охраняемой автостоянке
Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу с территории охраняемой автостоянки в Октябрьском районе в Улан-Удэ.
По подозрению в преступления задержан ранее он привлекавшийся к уголовной ответственности 36-летний местный житель. Мужчина украл с колёс «КамАЗа» четыре цепи противоскольжения. Ущерб составил восемь тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл цепи с колёс «КамАЗа»
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