Улан-удэнец украл кошелёк у перепуганной девушки

Успокаивая горожанку, юноша стащил кошелёк из куртки



Утром 30 октября в дежурную часть обратилась 21-летняя улан-удэнка, которая сказала, что незнакомец украл у неё кошелёк.



Инцидент произошёл ночью, когда девушка вышла во двор на звук сработавшей автосигнализации. Рядом с автомобилем она увидела дерущихся молодых людей и попросила прекратить драку. А наутро не обнаружила кошелька, лежавшего в кармане куртки. Ущерб составил около 8 тысяч рублей.



Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 18-летний участник конфликта. Пытаясь успокоить девушку, он незаметно украл кошелёк.



Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Причинённый ущерб злоумышленник частично возместил, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

