Успокаивая горожанку, юноша стащил кошелёк из куртки
Утром 30 октября в дежурную часть обратилась 21-летняя улан-удэнка, которая сказала, что незнакомец украл у неё кошелёк.
Инцидент произошёл ночью, когда девушка вышла во двор на звук сработавшей автосигнализации. Рядом с автомобилем она увидела дерущихся молодых людей и попросила прекратить драку. А наутро не обнаружила кошелька, лежавшего в кармане куртки. Ущерб составил около 8 тысяч рублей.
Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 18-летний участник конфликта. Пытаясь успокоить девушку, он незаметно украл кошелёк.
Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Причинённый ущерб злоумышленник частично возместил, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл кошелёк у перепуганной девушки
Происшествия, Фото:
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