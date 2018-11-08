У забайкальца нашли гашишное масло



22 августа на станции Лесная Читинского района полицейские заметили подозрительное поведение мужчины. После обыска у него нашли свёрток с гашишным маслом, которое тот хранил в готовом для употребления виде в смеси с табаком.



Для установления вида и размера наркотика провели химическую экспертизу, по его результатам в возбуждении уголовного дела отказано в связи с тем, что установленный размер наркотика, без учёта табака не превышает размера, предусмотренного для уголовной ответственности.



Однако при вынесении такого решения не было учтено, что если наркотик входит в состав смеси, то его размер определяется весом всей смеси.



В связи с этим прокурором незаконное решение дознавателя отменено, материалы возвращены в ОМВД России по Читинскому району с требованием о возбуждении уголовного дела.



По факту незаконных приобретения и хранения мужчиной наркотического средства 31 октября возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

