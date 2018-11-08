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В Иркутске подросток ограбил посетителя кафе

В Иркутске подросток ограбил посетителя кафе
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Юноша представился сотрудником заведения и обманул студента

Следственным отделом по Кировскому району города Иркутск СУ СКР по Иркутской области расследуется уголовное дело, возбуждённое по ст. 161 УК РФ «Грабёж».

Следователями установлено, что ночью 29 октября студент не расплатился за повреждённое имущество в баре, расположенном на улице Богдана Хмельницкого. После этого неизвестный несовершеннолетний молодой человек представился сотрудником заведения и выхватил телефон у студента. Он сказал, что вернёт гаджет, как только он расплатится за повреждённое имущество.

По подозрению в совершении преступления был задержан житель Октябрьского района, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичных преступлений.

В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение, он находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. 
грабеж
 
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