Улан-удэнка присвоила четверть миллиона рублей знакомого

Злоумышленница, как доверенное лицо, не отдала деньги за покупку участка
Обращаясь в суд, улан-удэнец просил взыскать с женщины 250 тысяч рублей и проценты за пользование чужими деньгами в размере 68 тысяч 434 рублей.
Он объяснил, что 28 октября 2014 года между ним и доверенным лицом заявителя был заключён договор купли-продажи земельного участка. В качестве оплаты по договору женщина получила деньги, однако, так и не передала их истцу.
- В судебном заседании представитель истца от требований в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами отказался. Определением суда производство по делу в данной части прекращено. В остальной части иск поддержал, - сообщают в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
В пользу истца взыскана сумма неосновательного обогащения и расходы по уплате государственной пошлины, всего – 255 тысяч 700 рублей. Решение вступило в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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