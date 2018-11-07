В Улан-Удэ на свалке нашли десятки черепов



- На территории закрытой свалки ТБО в посёлке Стеклозавод в 500 метрах от подстанции ОАО «ФСК ЕЭС» обнаружили биологические отходы, которые после сожгли. Управление ветеринарии проводило расследование для установления владельца биологических отходов, - сообщили в минсельхозе республики.





Десятки черепов крупнорогатого скота нашли на свалке в посёлке Стеклозавод. Кадры жуткого зрелища появились в группе «Аноним03». В связи с этим ветеринарные инспекторы провели проверку.По результатам проведённой работы виновника удалось установить, им оказался мужчина, проживающий по улице Юных Коммунаров. Он нанял грузовой автомобиль, вывез и сбросил отходы на Стеклозаводе. Мужчину привлекли к административной ответственности.